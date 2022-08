Máxima praat in India met minister van Financiën

Koningin Máxima is aangekomen in India voor een tweedaagse bezoek. Ze is daar in haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling en als erevoorzitter van het Mondiale Samenwerkingsverband voor Inclusieve Financiering. India neemt vanaf 1 december het G20-voorzitterschap over van Indonesië.

Op Máxima’s eerste dag stond in ieder geval een gesprek met de Indiase minister van Financiën, Nirmala Sitharaman, op het programma. Zij ontmoette haar maandag in New Delhi. Verder spreekt de koningin online nog met Shaktikanta Das, de gouverneur van de Reserve Bank of India.

Het bezoek van Máxima aan India duurt nog tot en met dinsdag. In 2014 en 2018 bezocht de koningin het land ook al in het kader van haar speciale functies.