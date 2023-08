Máxima praat in Rotterdam over herstel na psychische problemen

Koningin Máxima brengt volgende week woensdag een werkbezoek aan Rotterdam in het kader van het programma Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid. Dit programma is opgezet door het Oranje Fonds en Stichting MIND.

Psychisch kwetsbare mensen kunnen via initiatieven van het programma werken aan hun eigen herstelproces. Zo kunnen zij gebruikmaken van een zelfregie- of herstelinitiatief, zodat ze weer mee kunnen doen in de samenleving. Het Oranje Fonds, waarvan Máxima beschermvrouwe is, ondersteunt de dertig deelnemende organisaties van het programma financieel, maar ook op het gebied van deskundigheid, coaching en onderzoek.

Tijdens haar bezoek praat Máxima over het ontstaan van het programma en de samenwerking tussen het Oranje Fonds en Stichting MIND. Aansluitend spreekt ze met deelnemers van diverse organisaties over hun projecten. Ook praat de koningin met vrijwilligers en medestanders van de stichting Zorgvrijstaat, die zich inzet voor buurten waar mensen beter voor elkaar kunnen zorgen. Met hen gaat Máxima in gesprek over hoe zij werken aan zorgzame buurten in Rotterdam, waar mensen volgens de aankondiging van de Rijksvoorlichtingsdienst “eigenaarschap voelen en zeggenschap hebben over hun eigen zorg en welzijn”.