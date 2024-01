Máxima praat met jongeren over platform rond mentale gezondheid

Koningin Máxima heeft dinsdag een bezoek gebracht een de Alles Oké? Supportlijn in Nijmegen. Dat is een initiatief van de Kindertelefoon, dat telefonisch en per chat hulp biedt aan jongvolwassenen die niet lekker in hun vel zitten. De koningin sprak met vrijwilligers en jongeren zelf over persoonlijke ervaringen en het creëren van een onlineplatform waar jongeren met mentale problemen terechtkunnen.

Máxima was niet alleen aanwezig, ze werd vergezeld door Conny Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mentaal welzijn is een thema waar Máxima zich veel mee bezighoudt. Zo is ze erevoorzitter van Stichting MIND Us, die als doel heeft dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid.

Tijdens haar bezoek ging Máxima onder anderen met vrijwilligers van de Alles Oké? Supportlijn in gesprek. Twee vrijwilligers vertelden de koningin hoe zij proberen jongeren te helpen die kampen met mentale problemen. Veelvoorkomende problemen die zij bij jongeren signaleren zijn eenzaamheid, stress en liefdesverdriet. Vaak vinden zij het lastig om die problemen in hun eigen kring aan te kaarten, omdat schaamte een grote rol speelt. “Het is goed wat jullie allemaal doen om deze jongeren te helpen”, complimenteerde de koningin de twee vrijwilligers.

Onlineplatform

Met een groep jongeren sprak Máxima over het belang van een onlineplatform waar jongeren die met mentale problemen kampen ervaringen uit kunnen wisselen en informatie in kunnen winnen. De koningin vertelde de jongeren dat het belangrijk is dat het platform “voor jongeren, door jongeren gemaakt” wordt. Als voorbeeld noemde Máxima het taalgebruik, omdat ouderen niet goed zouden weten welke woorden jongeren gebruiken. Zo heeft Máxima van haar eigen drie dochters geleerd dat “piekeren” een ouderwets woord is, vertelde ze.

De jongeren vertelden Máxima dat zij het belangrijk vinden dat een onlineplatform “betrouwbaar” is. Ook “herkenbaarheid” is een belangrijk punt, omdat zij graag in gesprek zouden gaan met leeftijdsgenoten die iets soortgelijks meemaken.

Dinsdagmiddag kwamen ook vertegenwoordigers van andere organisaties die graag een breed digitaal platform willen voor jongvolwassenen met beginnende mentale klachten. Máxima en minister Helder zaten aan tafel met vertegenwoordigers van onder meer MIND Us, Stichting 113 Zelfmoordpreventie, Jongeren Hulp Online en de Kindertelefoon/Alles Oké? Supportlijn.