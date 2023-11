Máxima praat over aanpak mentale problemen binnen gemeenten

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend met vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en jongeren gesproken ter gelegenheid van de lancering van het Leading Locals-netwerk van MIND Us. Leading Locals is een netwerk dat gemeenten de mogelijkheid biedt om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van mentale problemen bij jongeren in hun steden en dorpen.

De bijeenkomst was op Paleis Noordeinde in Den Haag. Sharon Dijksma, bestuurslid van MIND Us en burgemeester van Utrecht, sprak daar over de rol die gemeenten kunnen spelen bij de verbetering van de mentale gezondheid van jongeren. Daarna deed Máxima, erevoorzitter van MIND Us, samen met wethouders, beleidsmakers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en jongeren mee aan workshops over het belang van rolmodellen.

De organisatie MIND Us zet zich in om jongeren te helpen grip te krijgen op hun mentale gezondheid. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de rol van hun wijken, sportclubs, scholen en sociale media. Máxima bezoekt regelmatig bijeenkomsten en evenementen van de organisatie.