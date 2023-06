Máxima praat over financiële gezondheid werknemers

Koningin Máxima was woensdagmiddag bij een bijeenkomst over de voortgang van de activiteiten van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG). Dat is een samenwerking tussen publieke en private organisaties die samen werken aan een financieel gezond Nederland. Als erevoorzitter van SchuldenlabNL bezocht de koningin in het Brabantse Uden het familiebedrijf Vebego.

Het bezoek was van belang omdat werkgevers een belangrijke rol kunnen spelen in het vroegtijdig signaleren van financiële problemen en schulden bij hun medewerkers. Dat komt doordat werknemers met financiële problemen vaak een lagere arbeidsproductiviteit hebben door ziekteverzuim, stress en een slechtere gezondheid. De NCFG werd bedacht om werkgevers aan te moedigen het thema financiële gezondheid meer aan te kaarten.

Vebego is gespecialiseerd in facilitaire dienstverlening, groenvoorziening en zorg. Bij het bedrijf werd de koningin geïnformeerd over wat de coalitie tot nu toe heeft bereikt. Stichting SchuldenlabNL werd in 2018 opgericht en heeft als doel om Nederland schuldzorgvrij te maken.