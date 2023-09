Máxima praat tijdens werkbezoek aan studio over game-industrie

Koningin Máxima brengt volgende week dinsdag een werkbezoek aan de Nederlandse game-industrie. Bij het bezoek aan de Dutch Games Association in studio Guerrilla in Amsterdam, staan de ontwikkelingen en de groei van de game-industrie in Nederland centraal.

Bij het bezoek spreekt Máxima met medewerkers van Guerrilla onder meer over de groei van een start-up naar een grote gamestudio. Ook de samenwerking met het Rijksmuseum, de bijdrage van de game Hackshield aan de educatie van jongeren op het gebied van digitalisering en de belangrijke rol die technologie speelt bij de ontwikkeling van games wordt besproken. Aan de hand van de videogame Horizon Forbidden West praat de koningin over de weerspiegelingen van huidige sociale en ecologische uitdagingen in games.

Ten slotte gaat Máxima met de Dutch Games Association in gesprek over de Nederlandse game-industrie en de rol van games in de maatschappij. Zo’n 630 bedrijven met samen ruim 4500 medewerkers zijn in de industrie actief. In het gesprek met de koningin gaat het over de bijdragen van games aan creativiteit, vaardigheden en de economie. Daarnaast wordt gesproken over de rol van Nederland in de mondiale game-industrie en de schaduwkant van gamen.