Máxima prijst Filipijnen voor aanpak financiële gezondheid

Koningin Máxima was vrijdag aanwezig bij een virtuele conferentie over kansen en uitdagingen van digitalisering die was georganiseerd door verschillende partijen uit Azië. In haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling gaf ze een toespraak over financiële gezondheid en sprak ze met hoogwaardigheidsbekleders.

In de vooraf opgenomen toespraak tijdens de conferentie Digital Disruption and Inclusion: Challenges and Opportunities ging de koningin in op hoe financiële gezondheid relevant is voor beleidsmakers en regelgevers in de financiële sector. Ze sprak daarbij onder meer over hun rol bij het aanpakken van de problemen, het meten van financiële gezondheid en onderzoek naar de empirische verbanden tussen financiële gezondheid en financiële stabiliteit.

Ook sprak ze telefonisch met president Sall van Senegal over de voortgang van digitale financiële diensten voor vrouwen. Het gesprek was een vervolg op het digitale landenbezoek aan Senegal dat Máxima in januari vorig jaar bracht.