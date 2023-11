Máxima reikt eerste Cultuurfonds Prijs uit sinds naamswijziging

Koningin Máxima heeft maandag de eerste Cultuurfonds Prijs uitgereikt sinds de naamswijziging. De prijs ging dit jaar naar theatergezelschap Female Economy. Voorheen heette de prijs de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs, maar de naam werd eerder deze maand aangepast na het opduiken van de NSDAP-lidmaatschapspas van prins Bernhard.

Koningin Máxima overhandigde de prijs in Theater Zuidplein in Rotterdam aan de vrouwen van Female Economy. Theatermaker Adelheid Roosen richtte het gezelschap 25 jaar geleden op. Het speelde onder meer voorstellingen als De Gesluierde Monologen, Niet Meer Zonder Jou en De Oversteek. Tot het recentste werk behoren Vrouwen in Bad en Doula’s van de Stad.

“Female en economy zijn natuurlijk twee woorden die u met zoveel gratie draagt”, sprak Roosen de koningin toe na het in ontvangst nemen van de prijs. Na een uitgebreide toespraak kreeg Roosen, mede van de koningin, een staande ovatie.

Prins Bernhard

De Cultuurfonds Prijs wordt sinds 2010 ieder jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die zich langdurig inzet voor de cultuur of de natuur. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 100.000 euro. Vorig jaar ging de prijs naar de Anne Frank Stichting. Female Economy is volgens het juryrapport een “hecht, creatief en uniek” theatercollectief dat het woord verbinding “écht betekenis” geeft. Het collectief doet dat “door mensen van overal op onverwachte plekken samen te brengen en als deelnemer of publiek te betrekken bij fantastische voorstellingen”.

Het Cultuurfonds maakte begin deze maand bekend onder de nieuwe naam verder te gaan. Een naam “die past bij wie we nú zijn en met de focus op onze inhoud”, aldus directeur Cathelijne Broers.