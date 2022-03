Máxima roept jongeren op om over mentale gezondheid te praten

Koningin Máxima heeft woensdag in Rotterdam de stichting MIND Us gelanceerd. De koningin is erevoorzitter van de stichting, die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren tussen de 12 en 27 jaar.

Tijdens de lancering vertelde Máxima hoe haar eigen ervaring en haar zoektocht na de dood van haar zusje Inés de aanleiding waren om zich als erevoorzitter in te spannen voor MIND Us. Het jongste zusje van de koningin maakte in 2018 op 33-jarige leeftijd een einde aan haar leven. Máxima vertelde hoe ze destijds werd overspoeld door gevoelens van verdriet en machteloosheid. “Hadden we meer kunnen doen?”, vroeg de vorstin zich af. “Ik wist niet dat het zo erg was, niemand wist dat.” Ze merkte al snel dat ze niet alleen was: meer mensen hadden familie of vrienden verloren die kampten met psychische problemen en worstelden ermee of ze niet beter of eerder hadden kunnen helpen.

“Verreweg driekwart van de psychische problemen ontstaan voor het 25ste levensjaar”, stelde de koningin, die het belang onderstreepte om daarom snel in actie te komen. “Hoe sneller hoe beter, voordat de problemen te groot worden.” MIND Us focust op preventie en moet jongeren helpen om psychische problemen uit te spreken en het onderwerp daarmee uit de taboesfeer te halen. “Erover praten is echt belangrijk”, aldus Máxima. Zelf zei ze ook met iemand gesproken te hebben en ook heeft ze haar dochters gestimuleerd om met iemand te praten. “En ik gun ieder kind in Nederland dat.”

Actie

Wel wees de koningin erop dat MIND Us geen praatgroep is maar juist om actie draait. De stichting wil samen met jongeren uitzoeken wat wel werkt op het gebied van mentale gezondheid. Volgens de stichting kampt een op de zeven jongeren namelijk met depressieve gedachten en ervaart een op de drie prestatiedruk. De koningin sprak veel met jongeren over psychische gezondheid en merkte op dat jongeren vaak het gevoel hebben dat ze in een ‘pressure cooker’ (snelkookpan) leven. Maar een dag niet presteren is ook goed genoeg, vindt de koningin.

Om jongeren weerbaarder te maken wil de stichting mentale problemen op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken. Dat kan op school, maar ook op sport- of muziekverenigingen in de wijk of op sociale media. Op 1 november is de presentatie van de uitgewerkte plannen. Máxima riep jongeren in Nederland dan ook op om mee te doen. “Samen kunnen we veel leed voorkomen”, besloot ze.

Voorafgaand aan de lancering van de stichting bracht Máxima samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een werkbezoek aan Quardin in Rotterdam, een organisatie waar jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen. Ze bezocht een project voor eenzame jongeren en een initiatief voor jongeren om zich met sporten te uiten. Ook woonde ze een brainstormsessie bij over de rol van sociale media in het doorbreken van taboes.