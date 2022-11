Máxima spreekt met Iraanse vrouwen die in Nederland wonen

Koningin Máxima heeft donderdag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met een paar vrouwen met een Iraanse achtergrond die in Nederland wonen. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

Volgens de RVD ging het gesprek tussen de koningin en de vrouwen over hoe zij de huidige ontwikkelingen in Iran ervaren. In het land wordt al langere tijd gedemonstreerd voor vrouwenrechten, vrijheid en mensenrechten.

Het is niet voor het eerst dat bij het koningspaar thuis met burgers wordt gesproken. Eerder ontving koning Willem-Alexander al enkele gedupeerden van de toeslagenaffaire om te praten over wat hen is overkomen.