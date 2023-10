Máxima spreekt over financiën tijdens conferentie in Amsterdam

Koningin Máxima heeft dinsdag de conferentie Future of Finance van FMO, de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam bijgewoond. Daar sprak ze als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering van ontwikkeling. Het gesprek ging onder meer over de impact van klimaatverandering en de stijging van de kosten van levensonderhoud door inflatie.

Met klassieke muziek werd Máxima dinsdagmiddag welkom geheten in het Muziekgebouw. “Wat een voorrecht om een instrument zo te kunnen spelen”, zei ze bij de opkomst op het podium. Zelf maakt de koningin ook muziek. “Ik speel gitaar en zing een beetje.” Al praat ze daar liever niet te veel over. “Ik praat graag over de muziek van andere mensen.”

De koningin sprak tegenover mensen in de zaal over het belang van “sterk leiderschap” met betrekking tot inflatie en levensonderhoud. “Een sterke leider innoveert, ziet nieuwe markten, ziet behoeftes en voldoet daaraan”, zei de koningin. Als voorbeelden noemde ze recente innovaties in armere landen, zoals het kunnen openen van een spaarrekening of het hebben van een online-identiteitsbewijs.

Máxima sprak ook over de invloed van technologie op financiële inclusie. Ruim 1,4 miljard volwassenen hebben nog geen toegang tot financiële diensten. De meesten van hen wonen in klimaatkwetsbare landen. Het gaat met name om mensen met een laag inkomen, vrouwen en kleine bedrijven.