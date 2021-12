Máxima staat stil bij leven Pieter Teyler in Teylers museum

Koningin Máxima opende dinsdag Pieter Teylers Huis, een nieuwe vleugel van Teylers Museum in Haarlem. Na de opening kreeg de koningin een rondleiding waarbij uitgebreid werd stilgestaan bij het leven van Teyler. Ook sprak ze met scholieren en betrokkenen bij het museum.

Na het openingswoord kreeg Máxima dinsdag een rondleiding door wat vroeger het woonhuis was van de achttiende-eeuwse Haarlemse handelaar en filantroop Pieter Teyler. Het huis is sinds 2013 gerestaureerd en het interieur in ere hersteld. Ook is er een miniatuur van het huis, waar alles exact zo is teruggebracht als hoe het er op Teylers sterfdag in 1778 uit zou hebben gezien. Daarna bezocht de koningin, die gedurende het gehele bezoek haar mondkapje droeg, de eerste verdieping van het huis, waar ze in het atelier sprak met scholieren.

De rondleiding eindigde in het Eikenhouten Kabinet, waar de koningin een blik wierp op de plek waar Teyler zijn waardepapieren bewaarde. Na afloop sprak Máxima met gebruikers, betrokkenen en financiers van Pieter Teylers Huis.