Máxima verrast met cadeaus voor gezin tijdens werkbezoek

Koningin Máxima heeft aan het einde van haar onaangekondigde werkbezoek aan Geertruidenberg van burgemeester Marian Witte cadeaus voor haar gezin gekregen. Een boekje voor de ‘Heer van Geertruidenberg’, haar man Willem-Alexander, die als koning ook deze neventitel mag voeren.

Een royaler geschenk in de vorm van een kloeke vaas gemaakt door lokale kunstenaar en ontwerper Floris Hovers was er voor de net achttien jaar geworden prinses Amalia, terwijl Máxima zelf een ingenieus, kleiner cadeau kreeg dat eveneens door Hovers was gemaakt.

De koninklijke visite bleef in het vestingstadje niet onopgemerkt. De koningin werd bij haar wandeling over de historische Markt, waar ze haar werkbezoek begon in Koken aan de Markt, naar café Huis ten Bos en uiteindelijk het naastgelegen arsenaal toegezwaaid en toegeroepen. Bij haar vertrek werd ze opgewacht door tientallen belangstellenden die haar vooral wilden fotograferen.