Máxima viert verlaat jubileum van nlgroeit

Koningin Máxima gaat verder met haar werk in het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. “Het comité heeft een nieuw mandaat”, vertelde ze woensdagmiddag in Zeist tijdens een feestelijke bijeenkomst van nlgroeit. Dat vierde in het Achmea Congrescentrum met twee jaar vertraging alsnog het vijfjarig bestaan.

“We moeten meer bereiken. We moeten nog meer groeien, nog meer inspireren”, aldus de koningin in een kort dankwoord. Ze had zelf, zoals ze zei, aan de wieg gestaan van nlgroeit, het platform door en voor ondernemers in het mkb. Die helpen elkaar om – zoals de naam al aangeeft – te groeien.

Het platform is in 2016 opgericht en gaat, na jarenlang onder de paraplu van de Kamer van Koophandel te hebben gewerkt, voortaan als zelfstandige stichting verder. Bij nlgroeit kunnen ondernemers aankloppen om een mentor te krijgen die advies geeft over het verder ontwikkelen van het bedrijf.

Crust

Het platform houdt nauw contact met het Comité voor Ondernemerschap, dat sinds 2007 het ministerie van Economische Zaken adviseert en jaarlijks de ‘staat van het MKB’ opstelt. “Het ambitieniveau van bedrijven in het mkb moet naar boven, de productiviteit moet omhoog”, aldus Diederik Laman Trip, net als Máxima vanaf het eerste uur lid van het Comité.

Dat advies gold wellicht niet voor de in de zaal aanwezige ondernemers – ‘de crust’ noemde de koningin hen, de bovenlaag – maar wel voor veel andere mkb-ondernemers zei Laman Trip. “Het buitenland haalt betere resultaten.”

Máxima had na haar korte toespraak waarin ze de deelnemers en met name de mentoren van nlgroeit complimenteerde, nog een aantal besloten rondetafelgesprekken waarin ze praatte over de manier waarop nlgroeit het mkb verder kan verbeteren en stimuleren.