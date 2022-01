Máxima wandelt op Blue Monday met de hond

Koningin Máxima is Blue Monday, de dag die wordt beschouwd als de meest deprimerende van het jaar, begonnen met een stevige wandeling. De koningin trok er maandag al vroeg op uit met Mambo, zo is te zien op een foto die het koninklijk huis via Instagram heeft gedeeld.

“Bewegen is goed voor je fysieke maar ook voor je mentale gezondheid, zeker als dat buiten kan”, schrijft de koningin bij een selfie in het bos. “Vandaag, op Blue Monday, maak ik een flinke wandeling. Jij ook?”

Blue Monday valt altijd op de maandag van de laatste volle januariweek. Het idee is dat het dan vaak nog donker weer is, de eerste dag van de werkweek, voor veel mensen vakanties nog ver weg zijn en goede voornemens vaak al mislukt zijn.

Bij de post wordt ook MIND genoemd, een organisatie die psychische gezondheid wil bevorderen. De organisatie geeft informatie over mentale problemen, doet daar onderzoek naar en helpt mensen door middel van de hulplijn MIND Korrelatie.

In juni zei de koningin dat ze zich de komende tien jaar extra wil inzetten voor projecten die zich bezighouden met mentale gezondheid. Ter ere van Máxima’s vijftigste verjaardag is het Oranje Fonds, waar Máxima en koning Willem-Alexander beschermpaar van is, een samenwerking gestart met MIND. In het gezamenlijke programma Herstel dichtbij krijgen tachtig zelfregie- en herstelinitiatieven drie jaar lang ondersteuning, zodat iedereen die daar behoefte aan heeft dicht bij huis hulp kan krijgen om weer mee te doen in de samenleving.