Máxima weer in jurk Taminiau op tweede dag staatsbezoek

Koningin Máxima heeft de tweede dag van het staatsbezoek aan België afgesloten in een bekende jurk. Naar de traditionele contraprestatie droeg ze een geel-oranje japon van ontwerper Jan Taminiau, meldt Josine Droogendijk van de website Modekoningin Máxima. De vorstin droeg de jurk al bij verschillende eerdere gelegenheden.

Máxima werd voor het eerst gezien in de jurk tijdens het feest ter gelegenheid van haar veertigste verjaardag in het Concertgebouw in Amsterdam. Daarbij waren ook koning Filip en koningin Mathilde van België, toen nog prins en prinses, aanwezig.

Dinsdag droeg Máxima ook al een creatie van Taminiau. Toen had ze een zachtroze japon van de Nederlander aan.

Strijkorkest

De traditionele contraprestatie vond plaats in cultuurhuis Flagey in Brussel en is een vast onderdeel van een staatsbezoek. Het koningspaar bedankt daarmee voor de gastvrijheid van het bezochte land. Willem-Alexander en Máxima boden een concert aan van strijkorkest Amsterdam Sinfonietta.

In zijn toespraak bij het staatsbanket liet de koning dinsdag al weten waarom de keuze op het strijkorkest was gevallen. “Over cultuur gesproken: morgen hebben we voor u hier in Brussel een concert van Amsterdam Sinfonietta gepland. Een strijkorkest… Want ja, een ópera, dat vonden we in Brussel toch net iets te tricky.”