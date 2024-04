Máxima ziet toe bij ondertekening van het Stagepact MBO

Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag in Amsterdam de ondertekening van het Stagepact MBO bijgewoond. In evenementenlocatie Capital C ondertekenden de betrokken partijen, zoals werkgeversorganisatie VNO-NCW, alle Amsterdamse mbo-instellingen, MKB Amsterdam en ruim veertig bedrijven, de overeenkomst onder toeziend oog van de koningin.

Door het pact te ondertekenen zetten de deelnemende organisaties zich in om uiterlijk in 2027 vier concrete ambities te realiseren. Dat zijn het bieden van voldoende stageplekken, het bevorderen van gelijke kansen, het verbeteren van de stagebegeleiding en het bieden van een onkosten- en stagevergoeding aan elke mbo-student die uiteindelijk gelijk is aan die van hbo- en wo-studenten.

De koningin, die voor haar middagafspraak een hoed had toegevoegd aan de outfit die ze die ochtend ook droeg bij een afspraak in Utrecht, sprak in Capital C onder meer met studenten over de rol van stages in hun verdere carrières. Ook kreeg ze door mbo-studenten gemaakte video’s te zien die duidelijk moeten maken waarom mbo’ers belangrijk zijn voor onder meer de stad.