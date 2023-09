Mede-eigenaar Oma’s Soep: Máxima is echte soepliefhebber

Koningin Máxima is een echte soepliefhebber. Dat zou de koningin woensdag tijdens een kookdag met Oma’s Soep verteld hebben, laat mede-eigenaar Martijn Canters weten aan het ANP. Máxima maakte woensdag soep met deelnemers van Oma’s Soep en ging hierbij met ouderen en jongeren in gesprek. Ook demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was bij de kookdag in Amsterdam aanwezig.

De koningin maakte samen met twee ouderen een paprika-tomatensoep. “Paprikasoep vond ze erg lekker vertelde ze, ze zei dat ze een soepliefhebber is”, zegt Canters. Oma’s Soep organiseert in twaalf steden kookdagen, die draaien om contact tussen jong en oud. De koningin bezocht het buurthuis in het kader van de Week tegen Eenzaamheid, die loopt van 28 september tot en met 4 oktober.

Koningin Máxima liet tijdens het bezoek woensdag weten dat ze de naam van de Week tegen Eenzaamheid graag anders zou zien. “De Week tegen Eenzaamheid wil ze liever de Week van Verbinding noemen, want in de kern gaat het om verbinding”, vertelt Canters. “Om het wat positiever in te steken.”