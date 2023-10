Ministers onderbreken staatsbezoek Zuid-Afrika om oorlog Israël

Ministers Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) onderbreken het staatsbezoek aan Zuid-Afrika vanwege de oorlog in Israël. De twee ministers gaan allebei een dag eerder naar huis omdat de situatie in Israël en de Gazastrook hun aandacht vraagt, bevestigen woordvoerders van de ministers na berichtgeving van De Telegraaf.

Eerder op de dag kwam Ollongren aan op Waterkloof Air Force Base met een nieuw toestel van de Koninklijke Luchtmacht, de Gulfstream 650ER. Bruins Slot reisde mee met het regeringstoestel, waarmee koning Willem-Alexander en koningin Máxima kwamen.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie liet toen weten dat het extra toestel was ingezet om “flexibel” te zijn, zodat een minister eventueel terug naar Nederland kan wanneer dit nodig is. Het koningspaar blijft wel tot en met vrijdag in het land.