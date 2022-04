Moeder ontvoerde Insiya doet opnieuw beroep op koningin

De moeder van het naar India ontvoerde meisje Insiya vraagt koningin Máxima opnieuw aandacht te besteden aan haar zaak, nu de Indiase president binnenkort op staatsbezoek komt. “Ik geloof erin dat uw steun en uw inzet Insiya terug kan brengen naar Nederland, naar huis”, stelt Nadia Rashid in een brief en videoboodschap aan de koningin.

Volgens de organisatie die Insiya terug wil brengen, Team Bring Insiya Back, is zij een Nederlands staatsburger en wordt het meisje illegaal vastgehouden in India. In 2016 liet haar vader het toen 2-jarige kind ontvoeren uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost.

De ontvoerders zijn hiervoor veroordeeld tot celstraffen. De vader werd vorig jaar door de rechtbank in Amsterdam tot negen jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij weigert het meisje aan Nederland over te dragen. De moeder zegt geen contact met haar te kunnen krijgen.

President Ram Nath Kovind van India begint maandag aan zijn driedaags bezoek aan Nederland. “Hoe mooi is het als dit staatsbezoek en deze vriendschap worden bezegeld met de terugkomst van Insiya naar Nederland”, stelt Rashid in haar boodschap aan de koningin.

In 2019, toen het koningspaar op staatsbezoek was in India, betuigden koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun medeleven met Rashid. Zij zeiden toen haar situatie “hartverscheurend” te vinden. Ook reageerde Máxima in 2018 op een eerdere brief en videoboodschap van de vrouw.