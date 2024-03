Moskeeën vragen koning om Herzog komende zondag niet te ontvangen

Meer dan tweehonderd moskeeën, verenigd in het regionale samenwerkingsverband K7, roepen de koning op om komende zondag niet de Israëlische president Isaac Herzog te ontvangen. Die woont dan de opening bij van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam, zo werd woensdag bekend.

Volgens K7 is Herzog “zeer omstreden” onder meer omdat hij eind 2023 de tekst “Ik vertrouw op je” schreef op een enorme granaat die afgevuurd werd op het dichtbevolkte Gaza, aldus de organisatie in een verklaring.

De organisatie noemt de komst van Herzog “een enorme dreun voor een ieder die begaan is met het lot van de Palestijnse bevolking en rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan”. Volgens K7 stelt Herzog dat onschuldige kinderen, vaders en moeders in Gaza als terroristen behandeld moeten worden. De Nederlandse regering zou hem niet moeten ontvangen, vindt de organisatie.

“Maar zeker niet door onze koning. We vragen de majesteit dan ook geen deel te nemen aan de ontvangst van Herzog.”

Eerder donderdag werd bekend dat er zondag op het Waterlooplein een demonstratie is om de aanwezigheid van Herzog. Een van de demonstrerende organisaties is de joodse organisatie Erev Rav, eerder betrokken bij sit-ins voor de Palestijnse slachtoffers in Gaza.