Na ruim veertig jaar nieuwe gala-uniformen bij Prinsjesdag

De Dienst van het Koninklijk Huis gebruikt tijdens Prinsjesdag voor het eerst in ruim veertig jaar nieuwe gala-uniformen. Er zijn dit keer ook speciale uniformen voor vrouwen gemaakt.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is daarbij gekeken naar het draagcomfort en er zijn duurzame materialen en verbeterde stoffen gebruikt. De verwachting is dat de kleding tien jaar langer meegaat en ook niet meer chemisch gereinigd hoeft te worden. Een aantal oude uniformen wordt bewaard in het Koninklijk Huisarchief.

De lakeien dragen de gala-uniformen bij Prinsjesdag en ook bij officiële ontvangsten en (staats)diners.