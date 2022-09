Na twee jaar coronamaatregelen weer een ouderwetse Prinsjesdag

Na twee jaar coronamaatregelen wordt Prinsjesdag dinsdag weer als vanouds georganiseerd. Eén ding is echter wel anders dit jaar: het voorlezen van de troonrede is vanwege de renovatie van het Binnenhof niet in de Ridderzaal, maar in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag.

De afgelopen twee jaar werd de zogeheten Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer op Prinsjesdag in de Grote Kerk gehouden vanwege de coronamaatregelen. In de Sint-Jacobskerk, zoals de kerk ook wel wordt genoemd, konden de aanwezige ministers, staatssecretarissen, Eerste en Tweede Kamerleden 1,5 meter afstand houden. In de Ridderzaal, waar de koning gebruikelijk de troonrede voorleest, kon dat niet.

Ook is het dit jaar de eerste officiële Prinsjesdag voor prinses Amalia, die afgelopen december achttien jaar oud werd. Samen met haar ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima is ze aanwezig in de Koninklijke Schouwburg. Zij hoeft daar geen officiële taken uit te voeren.

In de troonrede deelt de koning als staatshoofd namens de regering de belangrijkste kabinetsplannen voor het komende jaar. De koning schrijft de tekst niet zelf, maar leest een tekst namens de ministers voor.