Nederlander beoordeelt Willem-Alexander met 6,6 en Máxima met 7,1

Koning Willem-Alexander wordt door Nederlanders beoordeeld met een 6,6. Koningin Máxima scoort iets hoger, een 7,1. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van de NOS.

De beoordeling van het koningspaar is iets lager ten opzichte van Koningsdag op 27 april. Toen kreeg Willem-Alexander een 6,5 en Máxima een 7,3. De afgelopen jaren is er sowieso een daling te zien in de waardering voor het paar: drie jaar geleden werd Máxima nog gewaardeerd met een 8 en de koning met een 7,7.

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is nog nooit zo laag geweest. Echter is de groep die veel vertrouwen in hem heeft (38 procent) nog altijd groter dan het aantal dat weinig vertrouwen in hem heeft (21 procent), aldus het onderzoeksbureau.