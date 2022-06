Nederlanders in Oostenrijk: een grote eer om koning te ontmoeten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag zo’n 250 in Oostenrijk wonende Nederlanders de hand geschud. Dat gebeurde op de Nederlandse residentie in Wenen waar de koning na afloop van de ontmoetingen ook een dankwoord uitsprak.

“Het was een buitengewoon grote eer”, zegt Nederlander Marc van Laer enkele minuten nadat hij en zijn vrouw Norma het koningspaar de hand hebben geschud. Hij is nog steeds een beetje onder de indruk want behalve de gebruikelijke handdruk, had de koning nog een extra woordje voor hem. “Je komt binnen en dan worden je naam en je functie omgeroepen en blijkbaar herkende hij mijn bedrijf want hij zei: Ah, dan spreken we elkaar zo nog wel even. Dat verbaasde mij wel een beetje”, lacht Van Laer.

De Nederlander Leksander noemt de ontmoeting met het staatshoofd eveneens een eer. “Ik kreeg een ferme handdruk en dat was natuurlijk uniek, want niet veel mensen hebben deze ervaring”, zegt hij. Ook zijn Oostenrijkse vriendin Lisa maakte kennis met het koningspaar. “Wij hebben hier geen koningshuis meer, dus zo’n moment brengt je dan wel even terug naar hoe het vroeger geweest moet zijn”, zegt ze.

Extra dimensie

Na de ontmoetingen en de aansluitende receptie, sprak Willem-Alexander op het bordes aan de achterzijde van de residentie een woord van dank. Hij zei daarin dat de korte gesprekjes met de Nederlanders een “extra dimensie” geven aan het staatsbezoek. “Het is heel gevarieerd, van mensen die hier voor de liefde naartoe zijn gekomen, maar ook mensen die werken voor een van de vele internationale organisaties hier”, zei hij. Hij bedankte hen voor het verspreiden van de Nederlandse normen en waarden.

Nadat de Nederlanders in de tuin een couplet van het Wilhelmus hadden gezongen, verliet het koningspaar de residentie weer. Het bezoek aan Wenen wordt dinsdagavond afgesloten met een concert van het Nederlands Kamerkoor in het Wiener Konzerthaus.