Nederlands en Belgisch koningspaar bekijken Madonna van Fouquet

Het Nederlandse en Belgische koningspaar hebben donderdag het beroemde werk Madonna van Jean Fouquet bekeken in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSA). De derde en laatste dag van het staatsbezoek aan België wordt later op de dag afgesloten in de stad.

Het gezelschap werd bij aankomst in het museum ontvangen door onder anderen Jan Jambon, de Vlaams minister-president, de Nederlandse minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam.

Na het bekijken van het kunstwerk vond een themalunch plaats over de aanpak van schooluitval en jeugdwerkloosheid. Hierbij werden twee presentaties gegeven. Onder anderen door Abdelhamid Idrissi, de oprichter van Stichting Studiezalen. Deze stichting helpt kinderen uit kwetsbare wijken aan een rustige plek in hun wijk om huiswerk te maken en biedt begeleiding.

Het KMSA is pas geleden gerenoveerd volgens een ontwerp van de Nederlandse architect Dikkie Scipio. Het museum huisvest niet alleen werken van Vlaamse meesters, maar toont ook de grootste collectie van de Belgische kunstenaars James Ensor en Rik Wouters.