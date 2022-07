13x nieuw in Máxima’s kast

Nu Máxima in een zomerse jurk of badpak op een bootje dobbert in de Griekse wateren, is het een goed moment om terug te kijken op de nieuwe outfits die de koningin dit jaar tot nu toe heeft laten zien. Alle nieuwe outfits zijn eerder door Vorsten-medewerker Josine Droogendijk van Modekoningin Maxima verzameld voor Vorsten. Wilt u elke vier weken het laatste modenieuws van de royals en meer in je bus? Bekijk dan onze abonnementen! We hebben nu ook een mooie aanbieding: De nieuwe special Máxima & Friends van de makers van Vorsten plus een mini-abonnement.

Deze wijnrode jurk van haar favoriete modehuis Natan droeg Máxima op 25 januari tijdens een bezoek aan Vereniging Eigen Huis in Amersfoort.

In Breda bezocht Máxima op 8 februari het atelier van modeontwerper By-Bar. Ze droeg daar een nieuwe rok van Massimo Dutti en een coltrui van Max Mara

Een nieuwe donkerrode rok en top van Roberto Collina werden gedebuteerd op een bijeenkomst van SchuldenLab in Den Haag.

Tijdens de herdenkingsdienst van de Britse prins Philip op 29 maart in Westminster Abbey droeg Máxima een nieuwe jurk waarvan de ontwerper nog niet bekend is.

Op een streekbezoek aan de bollenstreek op 7 april droeg Máxima een nieuwe jurk van Oscar de la Renta met een toepasselijk geborduurd bloemenpatroon.

Máxima trotseerde de Maastrichtse kinderkopjes in een zuurstokroze capejurk van Natan tijdens Koningsdag.

Het Jeroen Pit Huis in Amsterdam werd op 11 mei door Máxima geopend in een nieuwe top en rok met asymmetrische volants van Natan.

Op 12 mei reikte Willem-Alexander de Appeltjes van Oranje uit op Paleis Noordeinde. Máxima was erbij in een donkerblauwe jurk met wit dessin van Natan.

Samen met Willem-Alexander bezocht Máxima op 25 mei Valkenburg om te spreken met inwoners en gedupeerden over de overstromingen van 2021. Ze droeg daarbij een nieuw vest van Anushka Elliot.

Voordat ze uit een vliegtuig sprong, verscheen Máxima op 1 juni in een nieuwe paarse blouse (ontwerper onbekend) op de Defense Para School in Breda.

Voor een diner met de Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary op 20 juni verscheen Máxima bij de Grote Kerk in Den Haag in een nieuwe zwarte jurk van Carolina Herrera.

Op de eerste dag van het staatsbezoek aan Oostenrijk op 27 juni droeg Máxima een vlammend rode jurk van Natan. Een mooi staaltje flag dressing: ’s avonds droeg ze een witte jurk waarmee ze de Oostenrijkse vlag completeerde.

Deze nieuwe jurk met tie-dye patroon van Altuzarra droeg Máxima tijdens de zomerse fotosessie op Paleis Noordeinde op 24 juni.

Na de zomervakantie zullen we zien of Máxima haar vrije tijd ook heeft besteed aan het shoppen van nieuwe outfits voor het najaar!