Zien: Nieuwe foto’s prinses Margriet ter ere van 80e verjaardag

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft nieuwe foto’s gepubliceerd ter ere van de 80e verjaardag van prinses Margriet. Op de beelden staan Margriet, haar man Pieter van Vollenhoven en hun hond Boogiewoogie.

De foto’s zijn in januari door fotograaf Martijn Beekman genomen in Apeldoorn, waar het paar woont in Huis Het Loo.

Op twee van de drie foto’s houdt Margriet haar hondje Boogiewoogie, een borderterriër, vast in haar armen. De borderterriër is altijd al in trek geweest bij de koninklijke familie: zowel Margriet als prinses Beatrix hebben er een paar gehad. De bekendste borderterriër van de voormalig koningin, Miss Pepper, overleed in 1991 op 2-jarige leeftijd. Het diertje was een konijnenhol ingekropen en stikte daar.