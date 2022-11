NOS zendt woensdag hoogtepunten van staatsbezoek Griekenland uit

De NOS zendt woensdagavond, op de derde en laatste dag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Griekenland, een programma uit met daarin de hoogtepunten van de reis.

Presentator Malou Petter presenteert het programma en praat samen met correspondent Thijs Kettenis over Griekenland en de vele vluchtelingen in het land. Het koningspaar zei zich maandag “betrokken” te voelen bij de immigratieproblematiek. Dinsdag spreken zij op een openbare school onder meer met enkele minderjarige vluchtelingen uit Sierra Leone en Somalië. Ook is er een reportage over een project waarbij jonge asielzoekers afleiding wordt geboden door middel van muziek.

Het koningspaar werd maandag ontvangen door de Griekse president Katerina Sakellaropoulou. Willem-Alexander en Máxima brachten daarna een bezoek aan de Akropolis en schoven ’s avonds aan voor een staatsbanket. Dinsdag staat onder meer de bestrijding van geweld tegen vrouwen en een bezoek aan een ziekenhuis voor kinderen met kanker op het programma.