Omgekeerde vlaggen bij start streekbezoek koning en koningin

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden bij de ingang van het natuurgebied de Deurnsche Peel in Noord-Brabant, waar hun streekbezoek donderdag begint, verwelkomd door tientallen omgekeerde vlaggen en meerdere rode zakdoeken. Het koningspaar spreekt donderdag met boeren uit de omgeving over hun opties voor de toekomst.

Aan de hekken rondom het Natura 2000-natuurgebied in Deurne zijn zo’n dertig omgekeerde vlaggen bevestigd, evenals een aantal rode zakdoeken. Beide zijn symbool geworden van de boerenprotesten, die voortkomen uit onvrede over de stikstofplannen van het kabinet. Ook zijn twee omgekeerde poppen in het grasveld geplaatst, allebei met een omgekeerde vlag. Op de ene pop is ‘Alex’ geschreven en op de andere ‘Max’. In het midden is een doek gespannen met daarop een rode zakdoek en de opdruk ‘#trotsopdeboer’.

Het streekbezoek, dat langs de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Helmond voert, staat in het teken van onder meer ontwikkelingen in natuurbehoud, de toekomst van de agrarische sector en innovatief ondernemen. In Deurne wordt ook gesproken over de natuurbranden in de regio. Een paar weken geleden woedde nog een grote brand in de Peel.