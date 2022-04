Onno Hoes mag zich Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen

Onno Hoes mag zichzelf voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De man van Albert Verlinde kreeg de koninklijke onderscheiding dinsdag in Maastricht.

De 60-jarige Hoes kreeg zijn koninklijke onderscheiding onder meer voor zijn inzet voor de lhbti-gemeenschap. Hij vraagt regelmatig aandacht voor slachtoffers van racisme, homofobie en antisemitisme in Nederland.

Hoes is momenteel waarnemend voorzitter van de VVD. Eerder was hij onder meer gedeputeerde in Noord-Brabant en burgemeester in Maastricht. Ook was hij voorzitter van makelaarsvereniging NVM en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).