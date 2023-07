Ook Elsie de Brauw en Sebastian Koch in Videoland-serie Máxima

Elsie de Brauw en Sebastian Koch zijn toegevoegd aan de cast van de nieuwe Videoland-serie Máxima. De twee acteurs spelen de rollen van koningin Beatrix en prins Claus, zo maakte de streamingdienst woensdag bekend.

De zesdelige serie Máxima is gebaseerd op het boek Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van auteur Marcia Luyten, dat in november 2021 verscheen. Het verhaal gaat over hoe de jonge Máxima opgroeit, in New York gaat werken, Willem-Alexander ontmoet en uiteindelijk naar Nederland vertrekt. De hoofdrollen worden vertolkt door de Argentijnse actrice Delfina Chaves (Máxima) en Martijn Lakemeier (Willem-Alexander).

De Duitse acteur Sebastian Koch (61) kreeg in Nederland grote bekendheid met zijn rol in Zwartboek, maar speelde ook in Das Leben der Anderen, Homeland en The Danish Girl. Elsie de Brauw (62) is tweevoudig Theo d’Or- en Gouden Kalf-winnares. Ze was onder meer te zien in Morten en Zee van Tijd.

De serie is volgend jaar te zien. De opnames gingen begin juni van start in New York.