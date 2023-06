Opnames voor Videoland-serie over koningin Máxima begonnen

De opnames voor de Videoland-serie over koningin Máxima zijn begonnen. De eerste draaidagen vinden plaats in New York, laat de streamingdienst maandag weten op sociale media.

De zesdelige serie Máxima is gebaseerd op het boek Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van auteur Marcia Luyten, dat in november 2021 verscheen. Het verhaal gaat over hoe de jonge Máxima opgroeit, in New York gaat werken, Willem-Alexander ontmoet en uiteindelijk naar Nederland vertrekt.

De Argentijnse actrice Delfina Chaves speelt de titelrol. De rol van Willem-Alexander wordt vertolkt door Nederlander Martijn Lakemeier. De serie is volgend jaar te zien.