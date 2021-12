Oranjes al eerder in opspraak vanwege coronaregels

Koning Willem-Alexander heeft woensdag weer een fout erkend in het naleven van de coronaregels. Amalia, de Prinses van Oranje, heeft vorige week in de tuin van Paleis Huis ten Bosch een feest gevierd vanwege haar 18e verjaardag. Er waren 21 mensen uitgenodigd, een groter aantal dan de vier gasten die het demissionaire kabinet adviseert in verband met de coronarestricties.

De Telegraaf, die het nieuws woensdagavond als eerste bracht, zou van bronnen hebben gehoord dat er vele tientallen gasten waren. Al eerder hield de koning zich niet aan de regels. Tijdens een vakantie in Griekenland in augustus vorig jaar gingen Willem-Alexander en koningin Máxima met een restauranthouder op de foto. Het echtpaar hield geen afstand en droeg ook geen mondkapje. Dat kwam omdat ze “in de spontaniteit van het moment” niet goed hadden opgelet, zo twitterden ze later.

Ook in oktober 2020 kwam het koningspaar onder vuur te liggen. Volgens velen was het onverstandig dat het gezin vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking juist werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Hij besloot daarom een paar uur na aankomst weer terug naar huis te vliegen.

De koning betuigde daarna spijt in een videoboodschap. “Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben”, aldus Willem-Alexander. “Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. Ons eigen besluit terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan.”

In de zomer van 2021 bezocht Willem-Alexander de Haagse Marktweg tijdens een wedstrijd van het Nederland elftal. In “de mooiste Oranjestraat van Nederland” schudde hij handen van voetbalfans en hield hij absoluut geen 1,5 meter afstand, zoals het demissionaire kabinet toen wel voorschreef. De 1,5 meterregels werden twee maanden later afgeschaft, maar zijn inmiddels weer terug.