Oud-SBS-baas: NPO mist Blauw Bloed rond dood Elizabeth

De NPO zou het EO-programma Blauw Bloed terug moeten halen. Daarvoor pleitte oud-SBS-baas Tina Nijkamp maandag in het programma Khalid & Sophie. Volgens Nijkamp toont deze rouwweek rond de dood van koningin Elizabeth II aan hoe zeer het programma, dat eind 2021 in de oude vorm verdween, op de publieke netten gemist wordt.

“Deze week is zó historisch”, aldus Nijkamp. “En dan moet je het doen met een documentaire hier en een kerkdienstje daar. Het is zo zonde dat Blauw Bloed weg is. Dat programma had gewoon moeten blijven.”

Ook de kijkcijfers bewijzen volgens Nijkamp haar gelijk. “Naar Blauw Bloed keken 500.000 mensen. Nu zit daar Vroege Vogels, daarmee scoort NPO de helft van het aantal kijkers.”

Blauw Bloed bestaat vanaf 2022 in een andere vorm. Op NPO Start is elke week on demand een reportage over de Oranjes en andere koninklijke families te zien. Deze reportage wordt op vrijdagmiddag uitgezonden op NPO 1.