Paleis Noordeinde wil deuren vaker openen voor publiek

Als het aan Claudia Hörster, directeur Koninklijke Verzamelingen, ligt gaan de deuren van Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen vaker open voor het publiek. “Dat is zeker het streven”, aldus Hörster. Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen zijn dit jaar “maar” vier opeenvolgende zaterdagen geopend.

Kaarten voor alle dagen zijn uitverkocht en volgens Hörster is er meer vraag dan aanbod. Het voornaamste probleem bij het verwezenlijken van het streven om vaker open te gaan is de logistiek, meent Hörster. “Doordeweeks wordt er gewerkt in het paleis, dus dan is het niet mogelijk om ook publiek toe te laten.”

Idealiter ziet Hörster in de zomermaanden de mogelijkheid om het publiek ook doordeweeks een kijkje achter de schermen te geven. “Wellicht kunnen we een manier vinden waarop er publiek kan komen zonder dat het personeel gestoord wordt in zijn werkzaamheden. Dan moeten we bijvoorbeeld kijken naar de route van de rondleiding.”

De rondleiding door Paleis Noordeinde is sinds dit jaar voor het eerst voorzien van een audiotour. Bezoekers krijgen informatie te zien en horen die zij op hun eigen tempo kunnen afspelen. Medewerkers van het paleis delen via filmpjes eveneens wat hun werkzaamheden in het werkpaleis van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn.

