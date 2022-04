Peiling: vertrouwen in koningspaar opnieuw gedaald

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Máxima is niet eerder zo laag geweest. Dat komt onder meer doordat het koningspaar zich de afgelopen twee jaar niet altijd aan de coronaregels wist te houden. Ondanks dat is een meerderheid van de Nederlanders (56 procent) wel nog altijd voorstander van de monarchie, meldt EenVandaag op basis van zijn jaarlijkse Koningsdagonderzoek onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel.

Daarvan geeft 54 procent aan vertrouwen te hebben in de koning, waar dat vorig jaar nog 63 procent was. In 2020 ging het om 74 procent. Ook koningin Máxima kan op minder steun rekenen: van 69 procent vorig jaar naar 61 procent nu.

Volgens EenVandaag genoot Willem-Alexander voor de coronacrisis nog de steun van 80 procent van de Nederlanders. Maar het niet altijd opvolgen van de coronaregels door het staatshoofd en zijn familie, bijvoorbeeld op het te drukke verjaardagsfeest van prinses Amalia afgelopen december, tast het vertrouwen in de Oranjes aan. Ook was er felle kritiek op een vakantie van het gezin naar Griekenland, terwijl Nederlanders toen juist werden opgeroepen thuis te blijven vanwege het coronavirus.

“Veel ondervraagden vinden het hoog tijd dat hij leert van zijn fouten en vaker naast zijn volk staat in plaats van erboven, zeker in crisistijd”, stelt EenVandaag over de koning. Bijna 60 procent geeft aan dat ze de toelage die hij jaarlijks ontvangt te hoog vinden. Willem-Alexander krijgt ongeveer 1 miljoen euro aan inkomen, plus 5,1 miljoen voor personeel en onkosten.