Pieter-Christiaan over situatie Oekraïne: dit moet stoppen

Ook prins Pieter-Christiaan volgt de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet. De 49-jarige zoon van Pieter van Vollenhoven schrijft op Twitter dat hij zich achter het land schaart.

“Als de berichtgeving over bombardementen waar is waarbij weerloze burgers waaronder kinderen slachtoffer zijn dan moet dit echt stoppen”, schrijft hij. Hij sluit zijn bericht af met de hashtag #IStandWithUkraine.

Donderdag viel het Russische leger Oekraïne binnen. Oekraïners zijn massaal op de vlucht geslagen. Pieter-Christiaans vader, Pieter van Vollenhoven, liet zich eerder ook al uit over de situatie. “De oorlog vind ik in één woord verschrikkelijk, maar de eenheid van denken over de afkeuring van deze oorlog en over de te nemen strafmaatregelen vind ik hartverwarmend”, schreef hij zondag op Twitter.