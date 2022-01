Pieter pleit voor centraal vuurwerk: mooier en minder pijnlijk

Als het aan Pieter van Vollenhoven ligt, zouden mensen zelf helemaal geen vuurwerk meer af mogen steken. Op Twitter reageert de man van prinses Margriet met zijn idee op het nieuws dat er bij de afgelopen jaarwisseling twee keer zoveel vuurwerkslachtoffers zijn gevallen ten opzichte van het jaar ervoor.

“Als je kijkt naar het aantal slachtoffers bij de jaarwisseling dan wordt absoluut de vraag of je het individueel vuurwerk wilt behouden”, vraagt de 82-jarige Pieter zich hardop af. “Centraal vuurwerk lijkt mij de oplossing.” Dat is volgens hem namelijk “mooier en minder pijnlijk”.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling was het aantal vuurwerkslachtoffers twee keer zo hoog als in 2020. Ondanks het vuurwerkverbod moesten in totaal 773 mensen worden behandeld op de spoedeisende hulp of bij een huisartsenpost, meldde kenniscentrum voor letselpreventie VeiligheidNL woensdag.