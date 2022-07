Pieter van Vollenhoven doet de regendans op vakantie

Pieter van Vollenhoven is maar wat blij dat het dinsdag met bakken uit de hemel kwam op zijn vakantiebestemming Oostenrijk. De man van prinses Margriet hoopte stiekem al een tijdje dat het zou gaan regenen.

“Ik heb gisteren even geoefend op de uitvoering van de “regendans”! Niet te geloven..vandaag 19 graden en met regenbuien!”, schrijft de 83-jarige op Twitter. “Ook de vogels vliegen weer! Soms geniet ik ook zéér van regen…….”

Pieter en Margriet zijn momenteel op vakantie in Oostenrijk, waar zij een huis hebben. Pieter plaatst regelmatig foto’s van het landschap. “De bliksem sloeg bij die berg ergens in”, schreef hij eerder al bij een foto van het Oostenrijkse gebergte. “Door de schrik was ik met het fotograferen te laat. Dat laatste overkomt mij wel meer!! Maar deze nagloed is toch ook nog wel bijzonder!!”