Pieter van Vollenhoven geniet van opnames Vroege Vogels

Pieter van Vollenhoven geniet woensdag met volle teugen van opnames van buitenlandse luisteraars van het BNNVARA-programma Vroege Vogels. Dat deelt de man van prinses Margriet op Twitter. “Mooi om te zien!!!!” deelt Pieter op het sociale medium.

Vroege Vogels wijdt op zondag 8 januari een volledige uitzending aan de natuur over de grens. Om deze uitzending online te promoten, deelt het populaire natuurprogramma opnames die luisteraars in heel Europa hebben gemaakt van opmerkelijke dieren. In het filmpje zijn onder meer bijeneters uit Frankrijk, waterspreeuwen uit Italië, meeuwen uit Spanje en reebokken uit België te zien.

Het was niet de enige natuuropname die Van Vollenhoven woensdag op Twitter deelde. Eerder becommentarieerde hij ook een filmpje van een konijntje dat een eindje zwemt. “Grappig om te zien dat direct de oren naar achteren worden gelegd tot de landing!!” deelt de 83-jarige royal enthousiast.