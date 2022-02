Pieter van Vollenhoven onder indruk van Olympisch goud Schouten

Pieter van Vollenhoven is onder de indruk van “de oppermachtige Irene Schouten” die vandaag het eerste goud voor Nederland won op de Olympische Winterspelen in Beijing. De schaatsster won de 3000 meter.

“Oppermachtige Schouten verovert eerste olympische titel in Peking. Echt knap van Irene Schouten. Bij de eerste wedstrijden is de druk toch altijd extra groot!”, schrijft Van Vollenhoven op Twitter.

Schouten maakte in de National Speed Skating Oval in Beijing haar favorietenstatus op de 3000 meter waar door in de slotrit met een nieuw olympisch record van 3.56,93 onder de tot dan toe snelste tijd van de Canadese Isabelle Weidemann te duiken. Carlijn Achtereekte, de olympisch kampioene van 2018 op de 3000 meter, eindigde als zevende en Antoinette de Jong moest genoegen nemen met de achtste plaats.