Pieter van Vollenhoven prijst optreden tennisser Rafael Nadal

Pieter van Vollenhoven prijst het optreden van tennisser Rafael Nadal tijdens de Roland Garros op Twitter. De Spaanse tennisser won zondag het grandslamtennistoernooi in Parijs door de Noorse Casper Ruud te verslaan.

“Ik vond het absoluut een indrukwekkende prestatie en dat met injecties…..!!”, schrijft de man van prinses Margriet op Twitter. Daarmee doelt Van Vollenhoven op het feit dat Nadal de finale speelde met injecties in zijn voet vanwege een blessure. Van Vollenhoven deelt een artikel van de NOS, waarin wordt toegelicht dat Nadal hierdoor geen gevoel had in zijn voet.

Nadal heeft met de winst voor de veertiende keer Roland Garros op zijn naam geschreven. De eenzijdige finale duurde slechts 2 uur en 18 minuten. Nadal, de nummer 5 in de wereld, neemt de titel weer over van Novak Djokovic.

De voetblessure bezorgt de Spanjaard veel last. Hij zou liever een nieuwe voet hebben dan de finale in Parijs winnen, zei hij nog in aanloop naar de eindstrijd. “Zonder enige twijfel, zou ik dan liever die finale verliezen. Een nieuwe voet zou ervoor zorgen dat ik gelukkig ben in mijn dagelijks leven.”