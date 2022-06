Pieter van Vollenhoven vertelt sporters te genieten bij opening

Pieter van Vollenhoven heeft vrijdagavond in het Fanny Blankers-Koen Stadion in Hengelo de Special Olympics Nationale Spelen officieel geopend. De regio Twente is dit weekeinde gastheer van de spelen, waaraan ruim 2300 sporters in 25 takken van sport deelnemen.

“Vergeet niet te genieten”, was de boodschap die Pieter van Vollenhoven kort daarvoor in een korte toespraak aan de op het middenterrein verzamelde sporters meegaf. Genoten had hij zelf ook tijdens de openingsceremonie, zo vertelde hij bij vertrek. “Vooral van de blijdschap van iedereen. Fantastisch.”

Van Vollenhoven, sinds 2007 beschermheer van het Fonds Gehandicaptensport, maar al sinds 1975 betrokken bij het sporten voor mensen met een verstandelijke beperking, had tijdens de intocht van de deelnemers en hun begeleiders enthousiast meegeklapt en af en toe ‘boksen’ uitgedeeld.