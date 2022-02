Pieter van Vollenhoven vindt het tijd voor een Europees leger

Pieter van Vollenhoven vindt het hoog tijd voor een “sterk Europees leger”. Dat twitterde de man van prinses Margriet in reactie op de oorlog in Oekraïne.

“Gelet op het gegeven dat een gewaarschuwd mens voor twee telt, wordt het tijd dat de EU zich gaat voorbereiden op een sterk EU-leger”, aldus Van Vollenhoven, die in 2019 werd bevorderd tot commodore titulair van de Koninklijke Luchtmacht. “Een leger dat daadwerkelijk een vuist kan maken in Europa.”

Rusland viel donderdag in alle vroegte Oekraïne binnen na wekenlange troepenopbouw aan de grens van het land. In verschillende Oekraïense steden zijn al urenlang explosies te horen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten eerder weten “intens” mee te leven met de inwoners van Oekraïne. Ook denkt het koningspaar aan de Oekraïense gemeenschap in Nederland “die in angst verkeert om het lot van familie en vrienden”.