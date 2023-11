Podcast met koning eind november ook in boekvorm uitgegeven

De podcast Door de ogen van de Koning, waarin koning Willem-Alexander met radio-dj Edwin Evers terugblikt op tien jaar koningschap, wordt eind deze maand ook in boekvorm uitgegeven. Het boek verschijnt op 28 november en bevat een weergave van de gesprekken die de twee eerder voerden, zegt uitgeverij Meulenhoff.

In tien hoofdstukken blikt Willem-Alexander terug op het afgelopen decennium als staatshoofd van Nederland. Hij doet dat aan de hand van zowel hoogte- als dieptepunten, zoals de Olympische Spelen en de viering van 75 jaar vrijheid, maar ook de coronapandemie en het neerhalen van vlucht MH17. Daarnaast stellen onder anderen prinses Amalia, oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en astronaut André Kuipers de koning een vraag in de rubriek De blik van buitenaf en geven ze zelf hun eigen kijk op het koningschap van Willem-Alexander. In het boek staan ook foto’s van de afgelopen tien jaar koningschap.

“Juist door de kans om te reflecteren heb ik nog meer zin om de volgende tien jaar vol goede moed en met veel energie in te gaan”, liet de koning eerder al weten. “Die jaren zijn zo snel gegaan en het is zo mooi om Nederland te mogen dienen vanuit het koningschap, dat ik me echt verheug op de komende tien jaar. Die mogen wat mij betreft best wel wat langzamer gaan.”