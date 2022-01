Porseleinen Huwelijk-maker: ben benieuwd wanneer Netflix belt

De vierdelige documentaireserie Een Porseleinen Huwelijk, over de aanloop naar de bruiloft van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, heeft zo veel in zich dat het makkelijk verfilmd zou kunnen worden. “Ik ben benieuwd wanneer Netflix belt”, zegt programmamaker Hans Hermans in gesprek met het ANP. “Misschien zit er al iemand een scenario te schrijven.”

Hermans werkte ruim een jaar samen met Martin Maat aan de BNNVARA-serie, die vanaf maandag vier dagen op rij te zien is op NPO 2. “Ja, dit is wel echt een heel grote klus geweest. We hebben er vanaf maart vorig jaar aan gewerkt en daar is al drie maanden onderzoek door researcher Ruth Nederveen aan vooraf gegaan. Het heeft de afgelopen maanden wel redelijk ons leven beheerst, kan ik wel zeggen.”

In de serie wordt de aanloop naar het huwelijk van het koningspaar, woensdag precies twintig jaar geleden, gereconstrueerd. Zo wordt duidelijk dat er een conflict ontstond tussen toenmalig minister-president Wim Kok, de kroonprins en koningin Beatrix over de eventuele aanwezigheid van Máxima’s vader Jorge Zorreguieta. Willem-Alexander was zelfs bereid om het koningschap op te geven om met Máxima te kunnen trouwen. Ook wordt duidelijk dat al in 1999 onderzoek werd gedaan naar het verleden van Jorge Zorreguieta en dat Joan de Wijkerslooth, destijds topman van het Openbaar Ministerie, eigenhandig besloot een aangifte tegen de vader van Máxima van tafel te vegen.

Eurekamoment

Een “absolute schat” bij de onthullingen waren de persoonlijke documenten uit het archief van diplomaat Max van der Stoel, vertelt Hermans. Hij maakte onder meer aantekeningen over de paleisruzie en de onderhandelingen met Zorreguieta over het wegblijven bij het huwelijk.

De documentairemakers hadden de originele stukken, allemaal handgeschreven, aangetroffen in het dossier van Van der Stoel in het Nationaal Archief. “Het was in het begin ook best wel ingewikkeld om het handschrift te ontcijferen. Maar na verloop van tijd ga je het herkennen en nu kan ik het makkelijk lezen. Dat we deze documenten in handen kregen was wel een eurekamoment.”

Beïnvloeding

Hermans begrijpt dat de paleisruzie de meeste aandacht in de media krijgt, maar hij is zelf het meest geschrokken van de werkwijze van het OM. “Dat de top zelf opdracht heeft gegeven om een aangifte weg te laten gaan, dat was wel een moment waar ik van schrok”, zegt hij. “Dan wek je in ieder geval de schijn van politieke beïnvloeding door het OM en dat moet je niet willen in een democratie.”

Volgens Hermans is dat nog steeds relevant en hij sluit dan ook niet uit dat het een staartje zou kunnen krijgen. “Je wilt niet dat een partij als het koningshuis anders wordt behandeld door het OM dan jij of ik. Het recht moet voor iedereen hetzelfde worden uitgevoerd.”

De documentairemakers hebben op een aantal vragen nog steeds geen antwoord gekregen. “Of we ooit nog de complete waarheid zullen weten? Wie weet. Daar hebben we geen controle over. We hebben verteld wat we weten en zijn ver weg gebleven van wat we niet weten.”