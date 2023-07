Premier Curaçao: excuses historisch moment en erkenning leed

De Curaçaose minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft zaterdag tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij op Curaçao in zijn speech gezegd dat de excuses van Nederland “een historisch moment markeren en een erkenning zijn van het leed en lijden in het verleden”. Hij roemde ook de roep om vergiffenis van de koning. “Dat waarderen we zeer.”

Nederland heeft volgens hem “moed en verantwoordelijkheid” getoond om “pijnlijke zaken uit het verleden aan te pakken” en noemde excuses een belangrijke verandering in de relatie tussen Curaçao en Nederland.

Nu moet het land volgens hem werken aan sociale stabiliteit. Dat zei de minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Cultuur van Curaçao, Sithree van Heydoorn, ook in diens speech. Hij zei dat “we op Curaçao lange tijd niet hebben gesproken over de zwarte periode van de slavernij. Sommigen hebben de verschrikkingen zelfs afgezwakt en de periode geridiculiseerd”.

Verandering

Maar dat is inmiddels veranderd. Er is sprake van verandering. Curaçao stapt uit de schaduw van het verleden, aldus Van Heydoorn. Excuses vanuit Nederland zijn daar volgens hem een belangrijk onderdeel van.

Van Heydoorn benadrukte dat er veel achterstanden zijn als gevolg van de slavernij. Sociaal en economisch, maar ook gevoelens van minderwaardigheid bij Curaçaoënaars. “Nu is het echter tijd om een stap vooruit te maken. Alle neuzen in dezelfde richting te plaatsen en het land vooruit te helpen. We kunnen het!”

Een lange weg

Oud-premier van de Nederlandse Antillen Suzy Camelia-Römer zegt tegen ANP dat ze blij is met de excuses van de koning. “Ik hoop dat we nu samen door kunnen gaan met het proces van heling, verzoening en herstel. Dat wij ons op Curaçao samen met onze zustereilanden, Suriname en Nederland weten te organiseren om een herstelprogramma wezenlijke inhoud te geven.”

Volgens haar “is er nog een lange weg te gaan” voordat “onze gemeenschappen op sociaal, gezondheids- en economisch gebied zijn gelijkgetrokken”. “Ook de verwerking van trauma’s en bestrijding van racisme zal nog veel van ons vergen.”