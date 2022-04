Premier Rutte en prins Pieter-Christiaan bij Invictus Games

Premier Mark Rutte en prins Pieter-Christiaan zijn zaterdag aanwezig bij de Invictus Games. De mannen zijn, net als prinses Margriet en de Britse prins Harry, bij de openingsceremonie van het sportevenement voor militairen en veteranen. De premier en de hertog van Sussex houden tijdens de opening op zaterdag 16 april toespraken over het belang van de Invictus Games.

Voorafgaand aan de openingsceremonie ontmoeten prinses Margriet, haar zoon prins Pieter-Christiaan en minister-president Rutte kort het Nederlandse team om het succes te wensen. Ook minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) en generaal Onno Eichelsheim zijn bij de opening.

De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt tijdens hun krijgswerk. Bedenker en beschermheer de Britse prins Harry begon in 2014 met de Games om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te kweken voor gewonde militairen en veteranen. De Invictus Games duren van zaterdag 16 april tot en met vrijdag 22 april en worden gehouden in het Zuiderpark in Den Haag.