Premier Rutte feliciteert prinses Beatrix met verjaardag

Premier Mark Rutte heeft prinses Beatrix maandag “van harte” gefeliciteerd met haar 84e verjaardag. “Ik wens haar te midden van haar naasten een mooie feestelijke dag toe en natuurlijk nog vele gezonde jaren”, schrijft hij op Twitter.

Het is niet bekend hoe de prinses, die van 1980 tot en met 2013 koningin van Nederland was, haar verjaardag viert. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft daar niets over gedeeld. Volgens de huidige coronamaatregelen zou ze maximaal vier mensen thuis, op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, mogen ontvangen.

Beatrix werd op 31 januari 1938 geboren in Baarn. Ze is het oudste kind uit het huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard en trouwde op 10 maart 1966 met Claus von Amsberg. Samen kregen zij drie zoons: Willem-Alexander, Friso en Constantijn.